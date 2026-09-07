Стивен Сигал продал три дома в США после получения гражданства России

07 сентября 2026, 08:25

Стивен Сигал (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Американский актер Стивен Сигал за десять лет расстался со всей недвижимостью в США. Общая стоимость трех проданных объектов составила около 11,4 млн долларов, или примерно миллиард рублей по текущему курсу. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.