Стивен Сигал продал три дома в США после получения гражданства России
Американский актер Стивен Сигал за десять лет расстался со всей недвижимостью в США. Общая стоимость трех проданных объектов составила около 11,4 млн долларов, или примерно миллиард рублей по текущему курсу. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Первым Сигал продал поместье в пригороде Мемфиса, штат Теннесси. Актер купил дом в колониальном стиле площадью 743 квадратных метра в 2005 году, а на рынок вывел в 2017-м. Покупатель нашелся почти через год, сумма сделки достигла 880 тысяч долларов.
В 2021 году артист расстался с домом в Аризоне, рассчитанным на повышенную безопасность. За объект он получил 3,55 млн долларов. Дольше всего продавалась вилла в Калифорнии. В 2016 году Сигал просил за нее 12 млн долларов, однако желающих приобрести особняк не нашлось. Через шесть лет цену снизили до 7 млн долларов, после чего сделка состоялась.
SHOT отмечает, что отсутствие жилья в США осложняет вручение судебных документов актеру. Сигал фигурирует среди ответчиков по делу о рекламе инвестиционного проекта, который американский Минюст признал мошенническим. В июле суд указал, что истцы пока не смогли передать ему повестку. Сейчас Сигал ищет покупателя для особняка на Рублевке. Российскую резиденцию актера оценивают в 700 млн рублей.
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