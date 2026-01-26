«Эффект Долиной»: Эвелина Блёданс не может продать свою квартиру из-за громкого скандала

26 января 2026, 13:52

Эвелина Блёданс не может продать квартиру за 30 млн рублей из-за Ларисы Долиной

Эвелина Блёданс (Фото: Instagram* / @bledans)

Эвелина Блёданс рассказала в выпуске программы «Звёзды сошлись», что выставила на продажу квартиру в Москве стоимостью 30 миллионов рублей, однако сделка до сих пор не состоялась.





Актриса призналась, что рассчитывала продать недвижимость в считанные дни, но её ожидания не оправдались. Причину затянувшейся продажи она связывает с громким инцидентом вокруг Ларисы Долиной.



При этом Блёданс не скрывает, что решение далось ей непросто, но сейчас деньги ей действительно необходимы.





«Тяжело далось решение продать её, мне действительно нужны деньги, чтобы построить в Крыму реабилитационный центр для людей с особенностями», — рассказала актриса.

«Когда смотрят картинки этой квартиры, наверное, думают: “Блёданс — артистка, устроит какой-нибудь цирк”. Может, этого боятся… Если это квартира известного человека, то лучше, наверное, об этом не говорить», — рассуждает она.