«Убить их всех»: Медведев рассказал, что будет с причастными к теракту в «Крокусе»

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал убить не только четырех исполнителей теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», но и всех причастных к этому преступлению.
«Меня спрашивают все. Что делать? Их поймали. Молодцы все, кто ловил. Их надо убить? Надо. И это будет», — написал Медведев в своем Telegram-канале.Однако он подчеркнул, что намного важнее убить тех, кто причастен к совершению этого теракта. Тех, кто заплатил террористам, кто им помогал и даже сочувствовал. «Убить их всех», заключил Медведев.
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