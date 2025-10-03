Стоимость квадратного метра в новостройках Казани выросла на 10-15% за год

03 октября 2025, 17:18

Фото: iStock/TannySolt

За последний год цена за квадратный метр в первичном строящемся жилье в Казани увеличилась на 10-15%. Об этом сообщил вице-президент Гильдии риелторов Республики Татарстан Руслан Садреев.