Стоимость квадратного метра в новостройках Казани выросла на 10-15% за год
За последний год цена за квадратный метр в первичном строящемся жилье в Казани увеличилась на 10-15%. Об этом сообщил вице-президент Гильдии риелторов Республики Татарстан Руслан Садреев.
Как рассказал эксперт «Татар-информу», сейчас стоимость квадратного метра в новостройках варьируется от 200 до 500 тысяч рублей, в зависимости от объекта и сегмента рынка. Рост цен связан с общими тенденциями в сфере недвижимости и особенностями спроса на жилье в Казани.
Как отметил Садреев, в среднем однокомнатные, двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в столице Татарстана оцениваются от 200 до 350 тысяч рублей за квадратный метр. В то же время на рынке представлен и элитный сегмент, где цены могут достигать 500–600 тысяч рублей за квадрат.
