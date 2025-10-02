В Татарстане мужчина спустил девушку с лестницы, соседи слышали крики всю ночь

02 октября 2025, 15:51

В Казани мужчина насильно спустил девушку с лестницы и затащил в квартиру

Фото: Istock / Victoria Kotlyarchuk

В Казани на Карагандинской улице в одном из домов произошёл инцидент с девушкой: мужчина спустил её с лестницы. По словам соседей, над ней издевались и били на протяжении всей ночи. Об этом сообщает Mash.