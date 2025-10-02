В Татарстане мужчина спустил девушку с лестницы, соседи слышали крики всю ночь
В Казани на Карагандинской улице в одном из домов произошёл инцидент с девушкой: мужчина спустил её с лестницы. По словам соседей, над ней издевались и били на протяжении всей ночи. Об этом сообщает Mash.
Жильцы утверждают, что ранее девушка в доме не появлялась, и предполагают, что её затащили насильно несколько мужчин. Ночью из квартиры были слышны крики и удары, будто головой о стену.
Соседи несколько раз звонили в 112, но приехала только скорая помощь. Медикам дверь не открыли, жильцы также не смогли попасть внутрь. Они уверены, что девушка всё ещё находится в квартире, так как продолжают слышать крики о помощи. Местные жители отмечают, что подобные ситуации в доме случаются не впервые, поэтому установили камеры наблюдения.
