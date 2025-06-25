Стоимость квартир в России будет оставаться на высоком уровне

25 июня 2025, 15:04

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Снижение цен на жилье в России не ожидается. Об этом рассказал эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович.





В Москве стоимость квадратного метра в элитном сегменте достигает 2,07 млн рублей, при этом сами квартиры стоят порядка полумиллиарда. Якубович пояснил, что подорожание квартир во многом связано с ослаблением рубля по отношению к мировым валютам.





«Удорожание себестоимости связано с импортируемыми материалами и оборудованием, а также с увеличением рабочей силы», — сказал Якубович в беседе с RuNews24.ru.