Стоимость квартир в России будет оставаться на высоком уровне
Снижение цен на жилье в России не ожидается. Об этом рассказал эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович.
В Москве стоимость квадратного метра в элитном сегменте достигает 2,07 млн рублей, при этом сами квартиры стоят порядка полумиллиарда. Якубович пояснил, что подорожание квартир во многом связано с ослаблением рубля по отношению к мировым валютам.
«Удорожание себестоимости связано с импортируемыми материалами и оборудованием, а также с увеличением рабочей силы», — сказал Якубович в беседе с RuNews24.ru.
По его словам, на сегодняшний день застройщики закладывают в стоимость жилья различные риски, что также влияет на рост стоимости.
Однако он отметил, что ограниченное число состоятельных покупателей может привести к снижению темпов роста продаж. Тем не менее Якубович предположил, что цены на недвижимость в России и далее будут оставаться на высоком уровне, так как россияне активно направляют свои сбережения именно в этот сегмент.