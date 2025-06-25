В Госдуме рассказали, как помочь молодым семьям приобрести жилье
Депутат Бессараб: надо повысить лимит на погашение ипотеки для молодых семей
Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявила о необходимости повышения лимита на погашение ипотеки для молодых семей.
Со слов депутата, стоило бы увеличить сумму 450 тысяч до 1 млн рублей.
«Во-первых, необходимо увеличить сумму, которая идет на погашение ипотечного кредитования. Она длительный период не менялась. Было бы замечательно замахнуться на 1 млн вместо 450 тысяч рублей, но это достаточно сложный процесс», — подчеркнула Бессараб в беседе с NEWS.ru.
Парламентарий уточнила, что правительство уже рассматривает подобную возможность, разрабатывает разные виды социальной поддержки семей с детьми для получения первого жилья.
Бессараб обратила внимание, что материнский (семейный) капитал каждый год индексируется. Депутат отметила, что с начала действия программы выплаты получили больше 14 млн семей из РФ. Бессараб добавила, что большая часть людей использовала средства для приобретения жилья.