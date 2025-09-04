Стоимость перелётов из Казани в Китай увеличилась на треть

04 сентября 2025, 17:04

Цены на авиабилеты из Казани в Китай выросли до 30%

Фото: Istock / Wirestock

Авиабилеты из Казани и ряда других российских городов в Китай заметно подорожали — в среднем на 20–30%. Об этом агентству «Татар-информ» сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.





По его словам, рост стоимости перевозок связан с ажиотажным спросом на фоне введения безвизового режима для граждан России. Он отметил, что увеличение цен наблюдается именно на ближайшие даты.





«По билетам видно, что на 20-30% подорожание есть на перевозки на ближайшие даты после введения безвизового режима», — пояснил Мурадян.

«Потом ситуация успокоится, и будет та же цена», — добавил представитель АТОР.