Достижения.рф

Стоимость перелётов из Казани в Китай увеличилась на треть

Цены на авиабилеты из Казани в Китай выросли до 30%
Фото: Istock / Wirestock

Авиабилеты из Казани и ряда других российских городов в Китай заметно подорожали — в среднем на 20–30%. Об этом агентству «Татар-информ» сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян.



По его словам, рост стоимости перевозок связан с ажиотажным спросом на фоне введения безвизового режима для граждан России. Он отметил, что увеличение цен наблюдается именно на ближайшие даты.

«По билетам видно, что на 20-30% подорожание есть на перевозки на ближайшие даты после введения безвизового режима», — пояснил Мурадян.
При этом он подчеркнул, что речь идёт о краткосрочном скачке цен. В средне- и долгосрочной перспективе существенного подорожания туров в Китай не ожидается.

«Потом ситуация успокоится, и будет та же цена», — добавил представитель АТОР.
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0