04 сентября 2025, 16:43

Фото: iStock/LSOphoto

В Подмосковье мигрант угрожал пенсионерке расправой и грозился подкинуть ей некий предмет, от которого у нее «руки-ноги поотлетают». Соответствующая запись появилась в соцсетях.