В Подмосковье мигрант угрожал пенсионерке расправой

Фото: iStock/LSOphoto

В Подмосковье мигрант угрожал пенсионерке расправой и грозился подкинуть ей некий предмет, от которого у нее «руки-ноги поотлетают». Соответствующая запись появилась в соцсетях.



Конфликт начался на бытовой почве. В ходе него мигрант сначала пригрозил пенсионерке тем, что подбросит ей некий предмет, от которого у нее «руки-ноги поотлетают». После мужчина заявил россиянке: «Вот мы вас тогда не дорезали», намекая на национальную принадлежность.

В канале, где распространено видео, связывают эту фразу с исходом русского населения из Таджикистана во время распада СССР. На мужчину написано заявление в полицию.

Иван Мусатов

