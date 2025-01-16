Стоимость полисов ОСАГО изменится для некоторых категорий транспорта с 27 января

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Границы тарифного коридора по ОСАГО расширяются в обе стороны на 11,6% для общественного транспорта и на 20% для мототранспорта и небольших грузовиков. Об этом сообщается на сайте Банка России.
Отмечается, что изменения вступят в силу 27 января. Так, границы тарифного коридора по страхованию расширятся в обе стороны на 11,57% для общественного транспорта (троллейбусов, трамваев и автобусов) и на 20% для мототранспорта и небольших грузовиков с массой не более 16 тонн.
При этом базовые ставки по ОСАГО для простых автомобилистов остаются на нынешнем уровне.
В регуляторе подчеркнули, что необходимость расширения тарифного коридора связана с высокой убыточность этих категорий транспортных средств. Небольшие грузовики чаще других виновны в ДТП с максимальным ущербом в 400 тысяч рублей. А размер ущерба от аварий по вине водителей мототранспорта за последние годы вырос на 32%.
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При этом базовые ставки по ОСАГО для простых автомобилистов остаются на нынешнем уровне.
В регуляторе подчеркнули, что необходимость расширения тарифного коридора связана с высокой убыточность этих категорий транспортных средств. Небольшие грузовики чаще других виновны в ДТП с максимальным ущербом в 400 тысяч рублей. А размер ущерба от аварий по вине водителей мототранспорта за последние годы вырос на 32%.
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Анастасия Чинкова