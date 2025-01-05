Юрист Яковлева назвала список выросших штрафов ПДД

Фото: iStock/Eugene Nekrasov
Назван список выросших штрафов ПДД с 1 января этого года. Им поделилась с агентством «Прайм» директор Юридической группы «Яковлев и Партнеры» Мария Яковлева.
«Повышение штрафов давно ожидалось из-за инфляции, но более строгие условия оплаты могут усилить финансовое давление на водителей», — поделилась эксперт.
Яковлева рассказала, что в среднем штрафы выросли в полтора раза, а скидка за быструю оплату в случае превышения скорости снизилась с 50 до 25 процентов. На данный вид нарушений сделан особый акцент, так как несоблюдение скоростного режима у водителей встречается в более 70% случаев.
Также вырос штраф за вождение в нетрезвом виде К тому же водители больше заплатят за отсутствие действующего полиса ОСАГО, причинение вреда здоровью средней тяжести в ДТП, нарушение правил парковки и проезд на красный свет.
Читайте также:
Юрист Хаминский напомнил о необходимости срочно заменить водительские права
ГИБДД напомнила о необходимости заменить водительские права
В Якутске проверят «китайский клуб» на фоне пропаганды нетрадиционных отношений
Иван Мусатов