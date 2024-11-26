Госдума приняла закон о распространении действия ОСАГО на Белоруссию

Фото: iStock/anyaberkut
Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о распространении действия полиса ОСАГО на территорию Белоруссии. Документ инициирован правительством России.
Отмечается, что законом предусматривается создание в рамках Союзного государства единой системы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Из документа следует, что правом на заключение договора ОСАГО в рамках системы страхования Союзного государства могут наделяться исключительно страховщики, постоянно проживающие на территории России или Белоруссии. Их транспортное средство также должно быть зарегистрировано в одной из стран.
Также подчёркивается, что оператор автоматизированной информационной системы страхования с целью проверки факта заключения договоров ОСАГО и противодействия мошенничеству в страховании в случае пересечения водителями государственной границы России осуществляет в режиме реального времени обмен с сотрудниками органов внутренних дел, таможенных органов, профессиональным объединением страховщиков сведениями о заключённых договорах страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Читайте также:
В России могут в шесть раз увеличить штраф за езду без ОСАГО
Людям с инвалидностью в Подмосковье выплатили компенсацию 50% за полис ОСАГО
СФ одобрил закон о лишении прав за использование устройств, скрывающих госномера
Из документа следует, что правом на заключение договора ОСАГО в рамках системы страхования Союзного государства могут наделяться исключительно страховщики, постоянно проживающие на территории России или Белоруссии. Их транспортное средство также должно быть зарегистрировано в одной из стран.
Также подчёркивается, что оператор автоматизированной информационной системы страхования с целью проверки факта заключения договоров ОСАГО и противодействия мошенничеству в страховании в случае пересечения водителями государственной границы России осуществляет в режиме реального времени обмен с сотрудниками органов внутренних дел, таможенных органов, профессиональным объединением страховщиков сведениями о заключённых договорах страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Читайте также:
В России могут в шесть раз увеличить штраф за езду без ОСАГО
Людям с инвалидностью в Подмосковье выплатили компенсацию 50% за полис ОСАГО
СФ одобрил закон о лишении прав за использование устройств, скрывающих госномера
Анастасия Чинкова