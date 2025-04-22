В РФ ограничат прием на платное обучение в вузы

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С 1 сентября 2026 года в России могут ограничить прием на платное обучение в вузы. Данный законопроект Госдума планирует принять в мае в первом чтении.
По информации «Известий», соответствующая инициатива разработана по поручению президента РФ Владимира Путина. Все из-за слишком большого платного набора на специальности, которые не пользуются спросом в сферах экономики и рынка труда. Законопроект уже положительно приняли в комитетах по просвещению, развитию гражданского общества и по охране здоровья. Вузы также благоприятно отреагировали на инициативу.
Прежде всего законопроект будет направлен на государственные учреждения. Дело в том, что эти вузы создали множество филиалов в различных регионах, где качество образования находится на недостаточном уровне.
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Прежде всего законопроект будет направлен на государственные учреждения. Дело в том, что эти вузы создали множество филиалов в различных регионах, где качество образования находится на недостаточном уровне.
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Иван Мусатов