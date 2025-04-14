Москвичи активно бронируют отели и апартаменты в Крыму на майские праздники

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Среди жителей столицы наблюдается заметный рост бронирований отелей и апартаментов в Крыму на майские праздники. По сравнению с 2024 годом этот показатель вырос на 60%.
Об этом сообщает телеканал «Москва 24» со ссылкой на данные исследования сервиса предварительного бронирования мест проживания «Островок». По данным аналитиков, в целом интерес к поездкам по России на майские праздники в 2025 году вырос среди москвичей на 5% по сравнению с предыдущим годом.
В топ направлений для поездок в период «длинных» майских выходных вошли также Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский край и Калининградская область.
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«Наибольший рост спроса со стороны жителей столицы наблюдается в Новосибирской области – более чем в два раза (110%). Также москвичи активнее выбирают отели и апартаменты в Крыму – на 59% больше бронирований, чем в прошлом году. В Алтайском крае спрос на апартаменты и лофты вырос на 54%», — говорится в исследовании.
В топ направлений для поездок в период «длинных» майских выходных вошли также Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский край и Калининградская область.
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Александр Бойцов