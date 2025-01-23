Киберэксперт раскрыл, что придет на смену гонке вооружений между Россией и США

Вместо гонки вооружений между Россией и США стоит ждать гонку искусственных интеллектов. Об этом заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, комментируя инициативу президента США Дональда Трампа создать проект в области ИИ Stargate. По его мнению, РФ нужно вкладываться в разработку электроники, «железа», в отечественные сервера, строить дата-центры и искать возможность сотрудничества с Китаем.