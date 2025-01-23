Киберэксперт раскрыл, что придет на смену гонке вооружений между Россией и США

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Вместо гонки вооружений между Россией и США стоит ждать гонку искусственных интеллектов. Об этом заявил председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, комментируя инициативу президента США Дональда Трампа создать проект в области ИИ Stargate. По его мнению, РФ нужно вкладываться в разработку электроники, «железа», в отечественные сервера, строить дата-центры и искать возможность сотрудничества с Китаем.
«Я уверен, что Stargate — это будет такая большая компания, где будут участвовать все игроки американского рынка. И я думаю, что нам придется тоже, в первую очередь, заняться тем же, чтобы не разбрасываться по мелким компаниям-разработчикам, а объединить их усилия в одном ключе», — отметил эксперт в беседе с Pravda.Ru.Тем временем политолог-американист Малек Дудаков прокомментировал другую инициативу Трампа — завершить украинский конфликт за 100 дней. В беседе с RT он рассказал, что перспективы у этого поручения очень туманны.
«Все-таки я не очень верю в перспективы урегулирования украинского конфликта за 100 дней, но хоть это и звучит так красиво. На текущий момент переговорные позиции России и Соединенных Штатов довольно сильно расходятся друг с другом», — пояснил Дудаков.Читайте также:
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