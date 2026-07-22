«Стокманн» планирует закрыть четыре универмага в России

22 июля 2026, 17:19

Фото: iStock/Roland Magnusson

В сети магазинов «Стокманн» подтвердили планы по закрытию сразу нескольких универмагов в России. Так, из 29 действующих магазинов прекратят работать четыре. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителя компании.





По словам источника издания, закроют магазины, которые не показали результатов, привычных для торговой сети, по итогам тестового периода. Работать уже перестал универмаг в Новосибирске. В следующем году эта же участь постигнет магазин в Перми.





«В 2026 году многие ритейлеры пришли к тому, что от интенсивного развития время переходить к экстенсивному, то есть сосредоточиться на наиболее сильных подразделениях. "Стокманн" этот тренд не обошел, и после бурного роста начала 2020-х торговая сеть оптимизируется и делает ставку на наиболее успешные проекты», — пояснил представитель компании.