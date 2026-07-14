Больше 100 жалоб поступило на магазин электроники в Челябинске
В Челябинске полиция зафиксировала уже около 150 жалоб от граждан, которые не дождались оплаченной техники из ОАЭ. Все пострадавшие дали развернутые показания, пишет РИА Новости.
В ведомстве подчеркнули, что собранные материалы тщательно анализируются. Правоохранители призвали всех пострадавших обращаться в территориальные отделы полиции по месту жительства.
Ранее сообщалось, что клиенты местного магазина электроники, заказавшие недорогие смартфоны и другую технику из Эмиратов, обнаружили офис компании закрытым. Многие покупатели внесли стопроцентную предоплату еще весной. Изначально в полицию поступило 15 индивидуальных заявлений и одно коллективное обращение, однако теперь их число выросло в десять раз.
Перед этим россиянки пожаловались на пикаперов, тайно снимающих их на очки с камерой. Подробности в нашем материале.
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