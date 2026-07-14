Больше 100 жалоб поступило на магазин электроники в Челябинске

14 июля 2026, 18:30

На магазин электроники из ОАЭ в Челябинске полицейским пожаловались 150 раз

Фото: istockphoto/Oleg Elagin

В Челябинске полиция зафиксировала уже около 150 жалоб от граждан, которые не дождались оплаченной техники из ОАЭ. Все пострадавшие дали развернутые показания, пишет РИА Новости.