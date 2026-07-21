В Подмосковье за неделю проверили 84 магазина с алкоголем и выявили 18 нарушений
В Московской области продолжают контролировать соблюдение требований к розничной продаже алкогольной продукции. За неделю в регионе проверили свыше 80 магазинов со спиртным, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Мониторинг проводят специалисты Минсельхозпрода, администраций муниципалитетов и сотрудники МВД. Задача – защитить интересы жителей и пресечь продажу алкоголя в запрещённых местах.
«За прошедшую неделю специалисты проверили 84 торговых объекта и выявили 18 нарушений. В их числе – продажа спиртного без подключения к системе ЕГАИС, которая позволяющей контролировать легальность оборота продукции, реализация спиртного рядом с медицинскими и образовательными учреждениями и во дворах многоквартирных домов. По всем выявленным фактам приняты меры, возбуждены дела об административных правонарушениях», – рассказали в пресс-службе.
Как напомнили в министерстве, в регионе действуют единые требования к размещению торговых объектов с алкогольной продукцией. Расстояние до образовательных учреждений должно составлять не менее 100 метров, до медицинских организаций – от 15 до 70 метров. Продажа алкоголя во дворах многоквартирных домов также запрещена. Исключение – случаи, когда магазин расположен во встроенно-пристроенном помещении или имеет вход со стороны улицы на расстоянии не более 30 метров от края проезжей части.
В случае выявления нелегальной продажи алкогольная продукция изымается из оборота. По фактам нарушений составляют административные материалы, которые направляют в суд.