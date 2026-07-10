В подмосковном строительном магазине за день задержали двух воров

10 июля 2026, 14:01

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Двух человек, попытавшихся вынести товары без оплаты из строительного гипермаркета в подмосковном Совхозе им. Ленина, задержали за один день сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба областного главка Росгвардии.





Первый недобросовестный покупатель — 42-летний житель города Видное — попытался утащить из магазина лазерный уровень стоимостью около четырёх с половиной тысяч рублей. А спустя некоторое время 27-летний приезжий из Санкт-Петербурга взял с витрины и спрятал под одежду 17 упаковок кабельных гильз, также стоящих более четырёх тысяч рублей.





«Обоих недобросовестных покупателей остановили на выходе из магазина росгвардейцы, прибывшие по сигналу тревоги», — говорится в сообщении.