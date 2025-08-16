Столичные росгвардейцы помогли приюту «Бирюлёво» в День бездомных животных

16 августа 2025, 15:48

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве

Столичные росгвардейцы помогли приюту для бездомных животных «Бирюлёво». Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по городу Москве.