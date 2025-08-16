Достижения.рф

Столичные росгвардейцы помогли приюту «Бирюлёво» в День бездомных животных

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве

Столичные росгвардейцы помогли приюту для бездомных животных «Бирюлёво». Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по городу Москве.



Отмечается, что в Международный день бездомных животных сотрудники вневедомственной охраны посетили приют на юге столицы.

Росгвардейцы передали питомнику корм и медикаменты, а также помогли сотрудникам с выгулом собак, проявив заботу и внимание к животным.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве
В приюте содержатся порядка 2500 собак и 500 кошек, которые надеются обрести новый дом и любящих хозяев.

Представители Росгвардии отметили важность оказания поддержки нуждающимся, а также выразили надежду, что их помощь улучшит условия содержания животных и поспособствует тому, чтобы как можно больше питомцев обрели семьи.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по г. Москве
Анастасия Чинкова

