Первый в России щенок от суррогатной матери закончил школу собак-проводников в Балашихе

13 августа 2025, 10:37

Первый в России щенок от суррогатной матери завершил обучение в Балашихе

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Балашиха

Первый в России щенок, родившийся от суррогатной матери, завершил обучение в школе собак-проводников в Балашихе. Теперь он будет сопровождать жительницу Вологодской области, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





«Аки – первая в стране собака, появившаяся на свет с помощью технологии эмбриотрансфера. После успешного выпуска из школы собак-проводников она обрела любящего хозяина и теперь будет помогать в повседневной жизни жительнице Вологодской области Татьяне Соболевой. Две недели Татьяна иАки проходили курс совместной подготовки в Балашихе. Будущая хозяйка осваивала навыки работы с собакой-проводником, а четвероногая напарница изучала привычки и ритм жизни будущей хозяйки.

«Сначала Аки не проявляла особого интереса к новой хозяйке. Я же ей никто, она больше к тренеру тянулась. Но потом мы начали жить вместе, она привыкла ко мне, и мы с ней подружились», – рассказала Татьяна.