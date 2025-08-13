Первый в России щенок от суррогатной матери закончил школу собак-проводников в Балашихе
Первый в России щенок, родившийся от суррогатной матери, завершил обучение в школе собак-проводников в Балашихе. Теперь он будет сопровождать жительницу Вологодской области, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Аки – первая в стране собака, появившаяся на свет с помощью технологии эмбриотрансфера. После успешного выпуска из школы собак-проводников она обрела любящего хозяина и теперь будет помогать в повседневной жизни жительнице Вологодской области Татьяне Соболевой. Две недели Татьяна иАки проходили курс совместной подготовки в Балашихе. Будущая хозяйка осваивала навыки работы с собакой-проводником, а четвероногая напарница изучала привычки и ритм жизни будущей хозяйки.
«Сначала Аки не проявляла особого интереса к новой хозяйке. Я же ей никто, она больше к тренеру тянулась. Но потом мы начали жить вместе, она привыкла ко мне, и мы с ней подружились», – рассказала Татьяна.История Аки началась в Лечебно-диагностическом ветеринарном центре Московской ветеринарной академии имени К.И. Скрябина. Она стала первым в стране щенком, появившимся на свет от суррогатной матери методом эмбриотрансфера.
Специалисты центра на протяжении года отрабатывали технологию переноса эмбрионов в полость матки, готовили собак-доноров и суррогатную мать к уникальной процедуре. Уже при первой попытке учёным удалось пересадить четыре эмбриона. Один из них успешно закрепился и начал развиваться. В октябре 2023 года с помощью операции кесарева сечения на свет появился щенок.
В декабре того же года Аки прибыла в питомник Школы собак-проводников Балашихи. Уже в августе 2024-го она оокончила курс социализации в «детском саду» питомника и начала подготовку под руководством инструктора-методиста Надежды Винниковой.
Теперь собака готова обеспечивать самостоятельность и безопасность своей хозяйке.