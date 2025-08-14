Молодёжь Подмосковья пригласили присоединиться к проекту по помощи животным

14 августа 2025, 12:42

оригинал Фото: пресс-служба проекта «Другое дело»

Спецпроект по помощи животным «Дело в Лапах» запустила молодёжная программа развития «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с компанией «Четыре Лапы». К участию приглашаются жители Московской области от 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба проекта.





Участникам проекта предлагается выполнять различные интерактивные задания через сервис «Другое Дело». Им также предоставляют доступ к образовательным материалам. За каждое выполненное задание начисляются баллы. А лучшие попадут в шорт-лист проекта и получат призы.





«В рамках проекта каждый желающий сможет не только принять участие в познавательном марафоне заданий в сервисе «Другого Дела», но и отправиться на выездные программы в приюты, и, может быть, стать зооволонтёром и помочь питомцам найти свою семью», — сказала руководительница Отдела цифровых проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дарья Микаелян.