Молодёжь Подмосковья пригласили присоединиться к проекту по помощи животным
Спецпроект по помощи животным «Дело в Лапах» запустила молодёжная программа развития «Другое Дело» президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с компанией «Четыре Лапы». К участию приглашаются жители Московской области от 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба проекта.
Участникам проекта предлагается выполнять различные интерактивные задания через сервис «Другое Дело». Им также предоставляют доступ к образовательным материалам. За каждое выполненное задание начисляются баллы. А лучшие попадут в шорт-лист проекта и получат призы.
«В рамках проекта каждый желающий сможет не только принять участие в познавательном марафоне заданий в сервисе «Другого Дела», но и отправиться на выездные программы в приюты, и, может быть, стать зооволонтёром и помочь питомцам найти свою семью», — сказала руководительница Отдела цифровых проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» Дарья Микаелян.По итогам интерактивного этапа победили спецпроекта из Подмосковья посетят приют для животных «Домашний» в Ленинском округе. Там они смогут на практике применит свои знания, полученные в ходе конкурса.
Подробная информация размещена на сайте проекта.