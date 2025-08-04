В Петербурге выстроилась очередь «до горизонта» за котом с Фонтанки
Десятки горожан готовы приютить спасённого из гранитной ловушки кота в Питере
Чёрно-белый кот, шесть дней просидевший в щели гранитной набережной Фонтанки, стал героем Петербурга — за право приютить его выстроилась очередь желающих.
Спасательная операция длилась с 28 июля по 3 августа. Животное застряло на 4-метровой глубине между плитами, куда волонтёры службы «Кошкиспас» ежедневно спускались в гидрокостюмах для кормления. Комитет по транспорту предоставил патрульный катер для стабилизации водной глади во время финальной спасательной миссии.
3 августа кот самостоятельно вошёл в установленную ловушку. Ветеринары прооперировали травмированную лапу, и сейчас животное отдыхает перед передачей новым хозяевам.
Участник операции Леонид Лунев констатировал: «Желающих — очередь до горизонта. Выберем семью, где будут соблюдены все условия».* — владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена.