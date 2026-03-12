В Подмосковье провели масштабные учения ОМОНа «Пересвет»

12 марта 2026, 17:23

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Тактико-специальные учения, включающие нейтрализацию базы террористов и противодействие вражеским дронам, провели в Московской области сотрудники ОМОНа «Пересвет». Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Для борьбы с базой террористов бойцы использовали дрон-разведчик, который обнаружил огневую точку на крыше и машину рядом со зданием.





«Автомобиль вывели из строя с помощью дрона-камикадзе, а огневую точку — выстрелом из ручного противотанкового гранатомета. После этого начался штурм здания, в ходе которого удалось нейтрализовать оставшихся преступников», — говорится в сообщении.