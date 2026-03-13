В Люберцах задержали мужчину за дебош в ресторане
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Мужчину, устроившего скандал в одном из ресторанов в Люберцах, задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил из объекта на улице Лермонтова.
«Оперативно приехавшие по вызову росгвардейцы увидели, что посетитель оскорбляет сотрудников и других гостей ресторана и грозит им расправой. При задержании он попытался оказать сопротивление правоохранителям», — говорится в сообщении.Задержанный оказался 34-летним приезжим из Воронежа. Он был пьян и объяснить своё поведение не смог. Дебошира передали полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось, что в Мытищах оштрафовали более 30 мигрантов за нарушение правил для иностранцев.