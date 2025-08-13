Столичные врачи спасли тяжелобольного пациента, ампутировав ему половину тела

13 августа 2025, 11:57

Фото: iStock/Georgiy Datsenko

В онкологическом центре имени Н.Н. Блохина хирурги провели уникальную и крайне редкую операцию, чтобы спасти жизнь 34-летнему Сергею Филимоненко. Врачи были вынуждены ампутировать ему половину тела, сообщает телеканал НТВ.