Столичные врачи спасли тяжелобольного пациента, ампутировав ему половину тела
В онкологическом центре имени Н.Н. Блохина хирурги провели уникальную и крайне редкую операцию, чтобы спасти жизнь 34-летнему Сергею Филимоненко. Врачи были вынуждены ампутировать ему половину тела, сообщает телеканал НТВ.
Эта сложнейшая процедура стала единственным шансом на выживание для пациента, страдавшего от тяжелых осложнений, развившихся на фоне многолетнего паралича.
История Сергея началась более 15 лет назад, когда в возрасте 19 лет он получил травму, приведшую к полному параличу нижней части тела. Долгое время он жил с ограниченными возможностями, передвигался на инвалидной коляске, но сохранял активную жизненную позицию.
Однако со временем из-за постоянной неподвижности у него развились тяжелые сопутствующие заболевания – хронический остеомиелит (гнойное воспаление костной ткани), а затем и рак кожи. Болезнь стремительно прогрессировала, угрожая жизни. Консервативное лечение не приносило результатов.
Операция, проведённая командой специалистов центра имени Блохина, включала гемикорпэктомию – удаление нижней половины тела, включая таз и ноги. Подобные вмешательства проводятся крайне редко и считаются одними из самых сложных в мировой хирургии. Несмотря на высокий риск, операция прошла успешно.
Сегодня Сергей восстанавливается и уже строит планы на будущее. По словам его близких, он с оптимизмом смотрит вперёд, мечтает вновь сесть за руль и отправиться в путешествие со своей возлюбленной.
