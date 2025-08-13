В петербургском метро мигрант с травмой и туберкулезом пережил судорожный приступ

13 августа 2025, 08:39

Туберкулезного мигранта сразил судорожный приступ в петербургском метро

Фото: iStock/Enrique Pesqueira

11 августа в вестибюле станции метро «Площадь Ленина-1» был задержан 47-летний мигрант из Средней Азии за отсутствие регистрации. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», при проверке документов у иностранца обнаружили значительный синяк на голове, который он получил в результате драки в поселке Горелово.