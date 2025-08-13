Достижения.рф

В петербургском метро мигрант с травмой и туберкулезом пережил судорожный приступ

Фото: iStock/Enrique Pesqueira

11 августа в вестибюле станции метро «Площадь Ленина-1» был задержан 47-летний мигрант из Средней Азии за отсутствие регистрации. Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», при проверке документов у иностранца обнаружили значительный синяк на голове, который он получил в результате драки в поселке Горелово.



После составления протокола по статье 18.8 КоАП РФ, мигранта отправили в отдел полиции и поместили в камеру. Однако утром 12 августа его состояние резко ухудшилось. Бригада скорой помощи доставила мужчину в Елизаветинскую больницу, где врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом основания черепа и судорожные приступы.

К тому же, у задержанного был выявлен туберкулез. В настоящее время он находится в тяжелом состоянии под наблюдением медиков. Правоохранительные органы продолжают разбираться в обстоятельствах произошедшего.

Дарья Осипова

