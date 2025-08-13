Mash: Пьяный житель Уфы вставил себе попу батарейки, чтобы взбодриться
Житель Уфы, 30 лет, госпитализирован в приёмный покой в состоянии алкогольного опьянения с жалобами на боль в заднем проходе. Об этом пишет Mash.
При осмотре врачи обнаружили и извлекли из прямой кишки четыре пальчиковые батарейки марки Duracell. По словам пациента, дома он выпил три банки пива и, желая «получить заряд бодрости», самостоятельно ввёл аккумуляторы, затем немного походил, но извлечь их не смог.
Медики поставили диагноз «эрозия прямой кишки», удалили посторонние предметы и назначили свечи, диету, покой и повторное обследование.
