В Иркутске врачи спасли двухлетнюю девочку, проглотившую 29 магнитных шариков
В Иркутске двухлетняя девочка проглотила 29 магнитных шариков, которые вызвали воспаление и ущемление кишечника. Об этом сообщили в пресс-службе ИГОДКБ.
В местной больнице ребёнку диагностировали энтеровирусную инфекцию. Однако лечение не принесло результатов.
При повторном обращении у девочки появились сильные боли в животе, рвота с кровью и признаки кишечной непроходимости. Рентген показал наличие 29 магнитных шариков в организме.
Хирурги провели экстренную операцию. Они устранили непроходимость, извлекли инородные тела и очистили брюшную полость от начавшегося воспаления. По словам врачей, это первый случай в их практике с таким количеством проглоченных магнитов.
Читайте также: