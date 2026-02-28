Убийцу учительницы и ее мужа задержали в российском регионе

28 февраля 2026, 09:29

В Прокопьевске задержали подозреваемого в убийстве учительницы и ее мужа

Фото: iStock/YakobchukOlena

39-летнего жителя Кемеровской области подозревают в двойном убийстве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД региона в своем телеграм-канале.