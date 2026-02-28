Убийцу учительницы и ее мужа задержали в российском регионе
39-летнего жителя Кемеровской области подозревают в двойном убийстве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД региона в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, тела супругов 56 и 60 лет со следами насильственной смерти нашли в частном доме в Прокопьевске. Как передает телеканал РЕН ТВ, женщина работала учительницей в школе.
При силовой поддержке бойцов Росгвардии предполагаемого преступника задержали и доставили в отдел полиции. В отношении него возбудили уголовное дело. Мотивы мужчины пока выясняются.
Напомним, трагедия произошла в ночь на четверг, 26 февраля. Возможной причиной могли стать долги, который накопил муж педагога.
