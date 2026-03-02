Росгвардейцы задержали в подмосковном строительном магазине покупателя-мошенника
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемого в мошенничестве при покупке электроизмерительного прибора в строительном магазине. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
На пульт централизованного наблюдения поступил сигнал тревоги с охраняемого торгового объекта, расположенного в поселке Совхоз имени Ленина.
«Как выяснилось, один из посетителей взял с витрины мультиметр стоимостью более 2000 рублей и переложил его в упаковку от более дешёвого товара. Затем мужчина оплатил покупку на кассе самообслуживания по заниженной цене. Однако мошеннические действия зафиксировали камеры видеонаблюдения, и сотрудники администрации магазина вызвали вневедомственную охрану», – отметили в пресс-службе.Прибывшие правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 37-летний уроженец Приморского края. Мужчину передали полиции для дальнейшего разбирательства.