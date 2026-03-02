Росгвардейцы задержали в подмосковном строительном магазине покупателя-мошенника

02 марта 2026, 13:32

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Ленинского отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемого в мошенничестве при покупке электроизмерительного прибора в строительном магазине. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





На пульт централизованного наблюдения поступил сигнал тревоги с охраняемого торгового объекта, расположенного в поселке Совхоз имени Ленина.

«Как выяснилось, один из посетителей взял с витрины мультиметр стоимостью более 2000 рублей и переложил его в упаковку от более дешёвого товара. Затем мужчина оплатил покупку на кассе самообслуживания по заниженной цене. Однако мошеннические действия зафиксировали камеры видеонаблюдения, и сотрудники администрации магазина вызвали вневедомственную охрану», – отметили в пресс-службе.