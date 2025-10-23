Столичный ОМОН «Авангард» Росгвардии отмечает 38-ю годовщину образования

23 октября 2025, 10:16

Видео: пресс-служба столичного главка Росгвардии

Спецподразделение ОМОН «Авангард» столичного главка Росгвардии отмечает 38-ю годовщину со дня образования. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.