Столичный ОМОН «Авангард» Росгвардии отмечает 38-ю годовщину образования
Видео: пресс-служба столичного главка Росгвардии
Спецподразделение ОМОН «Авангард» столичного главка Росгвардии отмечает 38-ю годовщину со дня образования. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
23 октября 1987 года в Москве создали первый отряд милиции особого назначения. В его задачи вошли охрана общественного порядка и борьба с организованной преступностью. Более 30 лет столичные омоновцы проводят оперативно‑розыскные и разведывательно‑поисковые мероприятия, выставляют контрольно-заградительные посты на Северном Кавказе. Также выполняют другие сложнейшие задачи с начала 2022 года. Ежедневно обеспечивают безопасность на различных мероприятиях в Москве: культурных, общественно-политических, спортивных и других.
С начала года сотрудники подразделения выполнили свыше 7 500 задач, задержали более 35 000 подозреваемых в преступлениях и административных правонарушениях. 129 столичных омоновцев имеют спортивные разряды, из них 23 — мастера спорта. За образцовое исполнение служебного долга, мужество и решительность 2000 сотрудникам вручили государственные награды. Трое получили звание Героя РФ, двое из них посмертно.
