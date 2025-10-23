В подмосковном приложении «Добродел» появился раздел «Недвижимость»

23 октября 2025, 09:27

оригинал Фото: медиасток.рф

Раздел, посвящённый вопросам недвижимости, заработал в мобильном приложении «Добродел». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.





О том, чем это новшество полезно жителям региона, рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.





«В новом разделе пользователи могут самостоятельно добавлять и редактировать информацию об объектах недвижимости, либо запросить синхронизацию с данными Росреестра, привязывать лицевые счета и настраивать получение квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг», — объяснила Надежда Куртяник.