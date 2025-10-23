В подмосковном приложении «Добродел» появился раздел «Недвижимость»
Раздел, посвящённый вопросам недвижимости, заработал в мобильном приложении «Добродел». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
О том, чем это новшество полезно жителям региона, рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
«В новом разделе пользователи могут самостоятельно добавлять и редактировать информацию об объектах недвижимости, либо запросить синхронизацию с данными Росреестра, привязывать лицевые счета и настраивать получение квитанций на оплату жилищно-коммунальных услуг», — объяснила Надежда Куртяник.Ссылка на «Недвижимость» размещается во вкладке «Профиль». Раздел доступен всем авторизованным пользователям приложения.