Мощный снегопад парализовал трассы Челябинской области и Башкортостана
Челябинская область и Башкортостан столкнулись со снегопадом. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости», на трассах возникли серьёзные заторы.
Вечером 4 октября в двух регионах выпали мокрый снег и дождь. Это привело к образованию гололёда на дорогах. В профильных чатах водители сообщают о заторах на трассе М5 «Урал» в сторону Уфы из-за снежного наката и мокрой дороги.
В частности, пробка возникла в районе города Юрюзани в Челябинской области. На участке дороги Уфа — Белецк, который местные жители называют «Тёщин язык», грузовики не могут проехать — они выстраиваются вдоль обочины.
В Госавтоинспекции Челябинской области попросили водителей по возможности не выезжать на трассы на летней резине и посоветовали брать в дорогу тёплые вещи и инструменты для ремонта автомобилей в случае поломки. Часть дорог перекрыли. В частности, временно закрыты участки Белецк — Учалы — Миасс (в Белецком и Учалинском районах), а также Уфа — Инзер — Белецк.
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