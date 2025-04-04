Артемий Лебедев назвал дизайн российского паспорта «большим куском позора»

Артемий Лебедев (Фото: Телеграм, @temalebedev)
Блогер и дизайнер Артемий Лебедев раскритиковал оформление российских купюр и документов. Он поделился своим мнением в выпуске обзора новостей, который доступен в соцсети «ВКонтакте».
«Все отечественные документы не просто плохо выглядят, они выглядят унизительно. Что свидетельство о рождении, что паспорт, что деньги наши — один большой кусок позора», — сказал Лебедев, а после уточнил, что считает неудачным этот дизайн, появившийся в 90-е годы.Удачными дизайнер назвал банкноты, которые выпускались в России в XIX веке или в советское время при Иосифе Сталине.
«Вот это настоящий образец для подражания и наслаждение для глаз», — заявил он.Ранее Артемий Лебедев призвал присвоить звание народной артистки России певице Татьяне Куртуковой, которая исполнила популярную песню «Матушка Земля».
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