Столичный суд рассмотрит иск Бакальчук о разводе 12 сентября

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Савеловский суд столицы 12 сентября проведет беседу по иску основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о разводе с мужем Владиславом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«В Савёловском районном суде города Москвы на 12 сентября 2024 года назначена подготовка дела к судебному разбирательству по иску Бакальчук Т.В. к Бакальчуку В.С.», — говорится в сообщении.
30 июля Бакальчук подала иск о расторжении брака с супругом Владиславом. Отмечалось, что предметом этого иска стали требования, вытекающие из семейных правоотношений.1 августа сообщалось, что иск Татьяны Бакальчук о расторжении брака оставлен без движения. Причина такого решения суда не разглашалась.
23 июля стало известно о проблемах в семье бизнесменов. Владислав Бакальчук утверждает, что его жена попала под влияние владельцев Russ Outdoor Левона и Роберта Мирзоянов, которые якобы пытаются обманным путём завладеть Wildberries.
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Элина Позднякова