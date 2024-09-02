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Столичный суд рассмотрит иск Бакальчук о разводе 12 сентября

02 сентября 2024, 14:34
Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Савеловский суд столицы 12 сентября проведет беседу по иску основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук о разводе с мужем Владиславом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
«В Савёловском районном суде города Москвы на 12 сентября 2024 года назначена подготовка дела к судебному разбирательству по иску Бакальчук Т.В. к Бакальчуку В.С.», — говорится в сообщении.

30 июля Бакальчук подала иск о расторжении брака с супругом Владиславом. Отмечалось, что предметом этого иска стали требования, вытекающие из семейных правоотношений.1 августа сообщалось, что иск Татьяны Бакальчук о расторжении брака оставлен без движения. Причина такого решения суда не разглашалась.



23 июля стало известно о проблемах в семье бизнесменов. Владислав Бакальчук утверждает, что его жена попала под влияние владельцев Russ Outdoor Левона и Роберта Мирзоянов, которые якобы пытаются обманным путём завладеть Wildberries.

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#подготовка
#суд
#развод
Более 1,1 млн. подмосковных детей занимаются в кружках и секциях
02 сентября 2024, 15:11

Фото: администрация г. о. Королёв

В Подмосковье более 1,6 тыс. организаций предлагают разнообразные внешкольные занятия. Это спортивные секции, творческие кружки и многое другое. Кружки и секции посещают порядка 1,1 млн. детей, сообщили в пресс-службе Мособлдумы.
«В Московской области выстроена обширная система дополнительного образования, каждый ребёнок может найти себе занятие по душе. Более 1,6 тысячи организаций Подмосковья предлагают разнообразные программы – спортивные секции, творческие кружки и многое другое», – отметила председатель комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Линара Самединова.
Программы допобразования в регионе предлагают в садиках, школах, на базе учреждений культуры и спорта, в частных образовательных организациях.
«Задача школы – дать фундаментальные знания. А дополнительное образование позволяет углубиться в интересные ребёнку темы, попробовать что-то на практике. Например, ребёнок изучил что-то новое на уроке физики и тут же после школы попробовал на основе этих знаний собрать робота, создать модель для 3D-принтера», – пояснила региональный парламентарий.
Самединова добавила, что у родителей есть возможность воспользоваться электронным сертификатом на оплату кружков. С его помощью можно бесплатно записать ребёнка в любой кружок или секцию в муниципалитете. В прошлом учебном году было реализовано свыше 407 тыс. таких сертификатов.

Список программ дополнительного образования и организаций можно найти на портале Единой информационной системы «Навигатор дополнительного образования детей Московской области»

Воспользоваться онлайн-записью «Приём на обучение в организацию дополнительного образования в Московской области» родители могут на региональном портале госуслуг Подмосковья.

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#мособлдума
#кружки
#подмосковье
#московская область
#образование
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В колледже «Подмосковье» провели собрания для первокурсников
02 сентября 2024, 15:05

Фото: пресс-служба Минобразования МО

В колледже «Подмосковье» провели собрания для первокурсников
«Собравшимся рассказали об особенностях учебно-воспитательного процесса, а также о том, какой уровень подготовки специалистов даёт учебное заведение. Кроме того, в ходе встречи студентам рассказали о расписании занятий, режиме работы колледжа и о контроле за посещаемостью и успеваемостью», — говорится в сообщении.
Отмечается, что собрания прошли продуктивно, удалось обсудить ряд важных организационных вопросов и наладить обратную связь. Руководители колледжа также поздравили ребят с началом учебного года и пожелали успехов с освоением программы.

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#колледж
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#московская область
#подмосковье
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В подмосковном селе Сватково построят очистные сооружения
02 сентября 2024, 14:49

Фото: пресс-служба Комитета по конкурентной политике МО

Очистные сооружения планируется построить в селе Сватково Сергиево-Посадского городского округа, подряд на эти работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет построить очистные сооружения и поставить туда всё необходимое оборудование. Производительность очистных сооружений составит 1300 кубических метров в сутки, строительство должны закончить в 2026 году», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 815 миллионов 899 тысяч 800 рублей, заявки принимаются до 16 сентября.

Строительство будет финансироваться из бюджета Сергиево-Посадского городского округа.

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#сергиев посад
#очистные сооружения
#строительство
#комитет по конкуретной политике мо
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Российские туристы почти сутки не могут вылететь в Турцию из аэропорта «Внуково»
Пассажиры застряли в аэропорту «Внуково» из-за задержки рейсов Turkish Airlines
02 сентября 2024, 14:48

Фото: iStock/Chalabala

Десятки туристов застряли в столичном аэропорту «Внуково» из-за задержки рейсов авиакомпании Turkish Airlines. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Отмечается, что многие россияне ждут вылета уже вторые сутки. Так, вылет рейса Москва-Анталья откладывался уже несколько раз со вчерашнего дня. Сегодня утром пассажирам сообщили, что вылет состоится в 14:00, однако его вновь перенесли – уже на 18:15.

Кроме того, задерживаются рейсы в Стамбул, Бодрум и Даламан. Из-за веерной задержки Turkish Airlines также не может в штатном режиме осуществлять перелёты в обратную сторону, из Турции в Москву.

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#турция
#самолет
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В Люберцах построят крупный воспитательно-образовательный комплекс
02 сентября 2024, 14:32

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Воспитательно-образовательный комплекс, в состав которого войдёт школа на 500 учеников и детский сад на 120 мест, построят в дачном посёлке Красково городского округа Люберцы, проект одобрила Архитектурная комиссия Градостроительного совета Московской области, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Здание будет переменной этажности — от двух до трёх этажей, его общая площадь составит свыше одиннадцати с половиной тысяч квадратных метров. Завершить строительство планируется в 2026 году», — отметил министр правительства региона по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
В блоке общеобразовательной школы предусмотрены кабинеты для 20 классов, лаборатории, два спортивных зала, библиотечный центр, актовый зал, столовая с кухней и медпункт. В детском саду будет пять групповых ячеек, музыкальный зал, кабинеты для кружков и прочие необходимые помещения.

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#мособлархитектура
#комитет по архитектуре и градостроительству мо
#образование
#строительство
#школа
#детский сад
#детсад
#люберцы
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Жительница Петербурга вернулась из декрета мужчиной и обратилась в суд
02 сентября 2024, 14:07

Фото: iStock/Zolnierek

Жительница Петербурга вернулась из декрета мужчиной и обратилась в суд. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», ссылаясь на слова руководителя пресс-службы городских судов Дарьи Лебедевой.
Отмечается, что 2 сентября один из районных судов города принял к производству иск от сменившей пол жительницы Виктории, ставшей виктором.

Из данных суда следует, что женщина работала в одной из организаций Петербурга, после чего ушла в декрет. После родов она поняла, что хочет быть мужчиной и сменила пол, став Виктором.

Вернувшись после декрета он(а) узнал, что компании, в которой ранее работал, больше не существует. При этом на руках осталась только электронная трудовая книжка, куда не были внесены данные о прекращении трудовых отношений. Из-за такого статуса Виктор обратился в суд, который уже приступил к рассмотрению дела.

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#суд
#санкт-петербург
#трудоустройство
#работа
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Росстандарт утвердил ГОСТ на форму для школьников
02 сентября 2024, 13:57

Фото: iStock/standret

Росстандарт утвердил новый национальный стандарт для школьной формы, который вступит в силу с 1 июля 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роскачество.
«Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии утвердило ГОСТ Р "Одежда обучающихся (школьная форма)", разработанный Роскачеством и подведомственным Минпромторгу России Инновационным центром текстильной и легкой промышленности», — говорится в сообщении.

Нововведение вступит в силу с 1 июля 2025 года. В организации пояснили, что новый стандарт распространяется на школьную форму, изготовленную из тканей и трикотажных полотен. При этом на обувь и спортивную одежду он не распространяется.

Также уточняется, что к стандарту должны быть приведены некоторые показатели безопасности и качества, такие как воздухопроницаемость и износостойкость При этом ГОСТ не определяет дизайн, фасон или цвет одежды для школьников.

Исполнять требования ГОСТ должны будут производители школьной формы.

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#школьная форма
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#одежда
#дизайн
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#обувь
#производители
#стандарт
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Воробьёв поздравил с Днём знаний учеников и учителей образовательного центра «Полёт»
В Красногорске открылся образовательный центр «Полёт»
02 сентября 2024, 13:56

Фото: пресс-служба правительства МО/Евгений Пронин

Образовательный центр «Полёт», рассчитанный на 1500 школьников и 200 воспитанников детского сада, открылся в микрорайоне Павшинская пойма городского округа Красногорск, ребят, их родителей и педагогов поздравил с началом учебного года губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Глава региона отметил, что образовательный центр удалось построить со значительным опережением графика: он открылся на год раньше, чем изначально планировалось.

«Спасибо строителям, мы возвели одну из самых больших школ по Президентскому проекту здесь, в Красногорске. Я хочу поблагодарить родителей, потому что они поддерживали, подсказывали, переживали. И в итоге мы видим, что сегодня этот большой образовательный комплекс готов. Хочу пожелать каждой семье, каждому ребенку, который будет учиться в этой школе, чтобы вы реализовали. самые смелые мечты Мы очень хотим, чтобы и мы вами гордились, и гордилась наша любимая дорогая страна», — сказал Андрей Воробьёв.
Новое образовательное учреждение высоко оценили местные жители.

«Спасибо вам, Андрей Юрьевич, за это настоящее украшение нашей Павшинской поймы. Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании образовательного центра «Полёт». Давайте вместе сделаем так, чтобы он был олицетворением доброты, доверия и вдохновения для будущих поколений», — сказала мама двух учеников новой школы Лариса Громова.
Образовательный центр «Полёт» предлагает ученикам углублённое изучение математики. Набрано уже девять математических классов. В них будут учиться 275 человек. Кроме того, есть медиаклассы с углублённым изучением английского языка, технологический и социально-экономический классы. Кроме того, в «Полёте» есть детский театр, туристический клуб, различные спортивные секции и другие кружки.

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Юным пассажирам Мострансавто подарили светвозвращающие браслеты и значки
02 сентября 2024, 13:12

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Световозвращающие значки и браслеты подарила в честь начала учебного года юным пассажирам автобусов подмосковная компания-перевозчик «Мострансавто», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сотрудники компании раздавали ребятам подарки на остановках, расположенных рядом со школами в разных городах региона. Всего было роздано около трёх тысяч полезных аксессуаров», — говорится в сообщении.
Световозвращающие элементы дети смогут прикрепить на одежду, рюкзак, самокат или велосипед. Световозвращатель сделает маленьких пешеходов более заметными для водителей в тёмное время суток или в условиях плохой видимости, а значит увеличит их безопасность на дорогах.

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