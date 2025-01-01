Россиянин выиграл миллиард рублей в новогодней лотерее «Русского лото»

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Житель Сахалинской области выиграл один миллиард рублей в новогоднем розыгрыше «Русское лото». Об этом пресс-служба крупнейшего распространителя гослотерей в России «Столото» сообщила в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что по итогам второго тура новогоднего 1604-го тиража четвертый россиянин стал лотерейным миллиардером. Он приобрёл удачный билет на сайте «Столото», указав при покупке номер телефона, зарегистрированный в Сахалинской области.
Всего в новогоднем тираже разыгрывается свыше трёх миллиардов рублей.
Организаторы подчеркнули, что вероятность того, что главный приз в один миллиард рублей достанется одному участнику составлял более 60%. При этом с вероятностью 40% главный приз могли разделить пополам двое или более человек.
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Всего в новогоднем тираже разыгрывается свыше трёх миллиардов рублей.
Организаторы подчеркнули, что вероятность того, что главный приз в один миллиард рублей достанется одному участнику составлял более 60%. При этом с вероятностью 40% главный приз могли разделить пополам двое или более человек.
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Анастасия Чинкова