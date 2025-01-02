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В Роскачестве привели перечень не подлежащих возврату товаров

Роскачество: в магазин нельзя вернуть продукты, бытовую технику и парфюм
Фото: istockphoto/aaalll

Фото: istockphoto/aaalll

Россиянам привели перечень невозвратных товаров, пишет РИА Новости, ссылаясь на специалистов Роскачества. В частности, к таковым относятся: продукты, бытовая техника и электроника, парфюм, предметы личной гигиены, белье, чулки, носки, а также животные, растения, автомобили, ювелирные изделия с драгоценными камнями, книги, мебель и мотовелотовары.
Исключением из правила является брак. Причем в некоторых случаях экспертиза должна подтвердить, что поломка не является последствием неправильного обращения с товаром со стороны покупателя. Что касается всего остального, вернуть товар в магазин можно в период от 14 до 30 дней (в зависимости от товарной категории) при наличии чека и упаковки. Сам товар должен быть в неиспользованном виде.

«Для возврата необходимо обратиться в магазин, где была совершена покупка. Работа с возвратом может отличаться в зависимости от магазина, поэтому лучше заранее ознакомиться с их политикой», — добавили в Роскачестве.



В случае с маркетплейсами все гораздо проще — интернет-продавец обязан предоставить клиенту все данные о товаре. Вернуть покупку можно в срок от недели до трех месяцев (если информация о сроке и порядке возврата не предоставлена в письменном виде при доставке). Причем данное правило работает в том числе и с невозвратными товарами. Покупатель может потребовать деньги или обмен.

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С 5 марта полиция по закону сможет свободно заходить в дома мигрантов
02 января 2025, 12:18

Фото: istockphoto/Dzurag

Полицейские получат доступ в жилье мигрантов, которые подпадают под высылку в рамках государственного контроля. Соответствующие нормы коснутся не только жилья, но и других помещений. Закон вступит в силу 5 марта.
Кроме того, правоохранители имеют право запрашивать всю документацию и данные для исполнения своих обязанностей. Это касается в том числе налоговой, банковской, коммерческой и прочей охраняемой законом тайны.

Полиция сможет пользоваться техническими средствами наблюдения. Изменения затронут физ- и юрлиц, которые оказывают «содействие в пребывании на территории РФ» подпадающим под режим высылки мигрантам.

Перед этим президент России Владимир Путин обязал мигрантов-нелегалов урегулировать свой статус или покинуть страну.

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#мир
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#мигранты
#закон
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Исчезнувшая 52 года назад британка была найдена живой и здоровой
В Британии нашли живой и здоровой пропавшую 52 года назад женщину
02 января 2025, 12:16

Фото: iStock/Roman Chekhovskoy

В Англии найдена женщина, пропавшая без вести 52 года назад. Об этом информирует газета The Guardian.
В 1972 году из Ковентри пропала 16-летняя Шейла Фокс. На момент пропажи она жила вместе с родителями и могла находиться в отношениях с молодым человеком.

Несколько дней назад правоохранители вновь опубликовали снимок 16-летней девушки с пометкой «Разыскивается», и на этот раз поиски увенчались успехом. Спустя некоторое время в полицию Уэст-Мидлендса позвонили и сообщили о местонахождении уже 68-летней Шейлы. Уточняется, что это было одно из самых продолжительных расследований пропавших без вести.

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Со 2 января в Москве изменилась стоимость проезда на городском транспорте
02 января 2025, 11:07

Фото: iStock/OlgaKorica

С четверга, 2 января, 2025 года изменились тарифы на оплату проезда в столичном транспорте. Об этом сообщили в департаменте транспорта Москвы.
Одна поездка по абонементам «Единый» на 30, 90 и 365 дней увеличилась на два рубля. Уточняется, что самым выгодным способом остается оплата по биометрии — она составит 59 рублей.

Стоимость проезда по карте «Тройка», билету «Кошелек» обойдется москвичам в 63 рубля, на 90 минут — 94 рубля.

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Нутрициолог раскрыл неожиданные свойства кофеина
Нутрициолог Пристанский: вещества в кофеине заставляют рецепторы очищаться
02 января 2025, 09:03

Фото: istockphoto/sungwoo kim

Многие люди не представляют начало дня без чашки чая или кофе. Объясняется это тем, что кофеин — природный стимулятор центральной нервной системы, помогающий проснуться и чувствовать себя бодро.
Диетолог-нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» рассказал о неожиданных свойствах кофеина.

«В одной кружечке эспрессо порядка 75 миллиграмм чистого кофеина, в 100 граммах шоколада — 15 миллиграмм. Сам кофеин не работает как энергетик в широком смысле понимания. Он распадается на вещества, которые заставляют наши рецепторы очищаться. Клетки выдают определенный продукт распада на сами медиаторы», — объяснил эксперт.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк рассказала, что напитки с кофеином лучше пить до 15:00-16:00, то есть в первой половине дня.

«Дальше кофеин отрицательно влияет на синтез мелатонина, а отсюда — плохой сон», — отметила она.

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​Раскрыли новую схему мошенничества через приложения ЖКХ
В МВД сообщили о схеме мошенничества через приложения ЖКХ или запись к врачу
02 января 2025, 06:31

Фото: iStock/Ton Photograph

Мошенники начали использовать новые схемы для взлома мобильных телефонов, предлагая жертвам установить фальшивые приложения якобы для оплаты коммунальных услуг или записи к врачу.
Как сообщили в пресс-центре МВД, такие приложения предоставляют злоумышленникам удаленный доступ к устройствам и позволяют похищать деньги.

В 2024 году выросло число случаев, когда мошенники взламывают аккаунты в социальных сетях и рассылают от имени пользователей фишинговые ссылки. При звонках злоумышленники представляются сотрудниками управляющих компаний или медицинских учреждений, убеждая установить вредоносные программы.

«Аферисты при этом представляются по телефону работниками управляющих компаний или медицинских учреждений и предлагают установить новое приложение для оплаты счетов за услуги ЖКХ или записи на прием к врачу. Однако данные программы предназначены для получения удаленного доступа к мобильным телефонам и кражи денежных средств», — пояснили ТАСС в ведомстве.
В МВД напомнили о важности проверки интернет-ресурсов перед вводом личных данных, а также рекомендовали не скачивать приложения из непроверенных источников или по сомнительным ссылкам.

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Стали известны новые условия выхода на пенсию в 2025 году
Профессор Виноградов: выйти на пенсию в 2025 году просто по возрасту будет невозможно
02 января 2025, 03:36

Фото: iStock/PIKSEL

В 2025 году изменяются условия выхода на пенсию из-за пенсионной реформы, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на профессора Вадима Виноградова.
Теперь, чтобы получить страховую пенсию, недостаточно просто достигнуть пенсионного возраста — потребуется накопить минимальный страховой стаж и индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК).

«Индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) рассчитывается, исходя из суммы уплаченных пенсионных взносов, длительности трудового стажа и факта отсрочки начала получения пенсии. В 2025 году для выхода на пенсию понадобится не менее 30 ИПК», — уточняет Виноградов.
Минимальный стаж для выхода на пенсию составит 15 лет. В него включаются периоды работы, службы в армии, декретных отпусков, ухода за пожилыми людьми и другие социально значимые периоды.

Фото: iStock/Ilya Ginzburg

При этом ряд категорий граждан могут выйти на пенсию досрочно.

Например, женщины с трудовым стажем 37 лет и мужчины с 42 годами стажа могут уйти на пенсию на два года раньше установленного возраста — при достижении 57 и 62 лет соответственно. Работники вредных и опасных производств также могут рассчитывать на досрочный выход: женщины — в 45 лет, мужчины — в 50. В то же время стаж работы на таких предприятиях должен быть не менее 7,5 и 10 лет соответственно.

Особые условия предусмотрены и для многодетных матерей. Женщина с тремя детьми может выйти на пенсию в 57 лет, с четырьмя — в 56, а с пятью и более — в 50 лет.

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Умер бывший депутат Госдумы, «Чёрный полковник» Виктор Алкснис

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Умер бывший депутат Госдумы, «Чёрный полковник» Виктор Алкснис
Экс-депутат Госдумы Виктор Алкснис скончался на 74-м году
02 января 2025, 01:11

Виктор Алкснис (Фото: РИА Новости/Михаил Фомичев)

Советский и российский политик Виктор Алкснис ушел из жизни на 74-м году. Об этом сообщила в Telegram-канале «Черный полковник» его дочь Ирина Алкснис. Алкснис был известен как яркий политический деятель, полковник авиации и сторонник сохранения СССР. Он страдал от онкологического заболевания, диагностированного еще в 2019 году.


Ранние годы

Виктор Имантович Алкснис родился 21 июня 1950 года в Кемеровской области. В 1956 году его семья перебралась в Ригу, где Виктор окончил Рижское высшее военно-инженерное авиационное училище. Службу в армии он начал в качестве инженера Военно-воздушных сил Прибалтийского военного округа.

Политическая позиция и противостояние с Латвией

С 1989 по 1991 годы Алкснис был народным депутатом СССР и Верховного Совета Латвийской ССР.

В 1992 году, после возбуждения уголовного дела за «измену Родине» за его деятельность против выхода Латвии из состава Советского Союза, он переехал в Россию. В Латвии он стал персоной нон грата.

Виктор Алкснис (Фото: РИА Новости/Олег Ласточкин)

Позже Алкснис выступал за включение Крыма в состав России, за что в 2005 году ему запретили въезд на Украину.

Деятельность в России

В России Виктор Алкснис был депутатом Государственной думы с 2000 по 2007 годы. Впоследствии в 2013–2015 годах он возглавлял городское поселение Тучково. В либеральных СМИ получил прозвище «Черный полковник».

В 2022 году Алкснис поддержал начало военных действий на Украине.

Виктор Алкснис (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Причина смерти

Смерть Виктора Алксниса наступила после геморрагического инсульта в ночь на 30 декабря, в результате которого он впал в кому. Последние дни он провел в Мытищинской областной клинической больнице.

«Огромная благодарность врачам, медсестрам и всему персоналу сосудистой реанимации Мытищинской областной клинической больницы, где папа провел последние три дня. (...) Как только появится информация о похоронах, я ее немедленно сообщу», — написала Ирина Алкснис.

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В аэропорту Калуги сняли временные ограничения и восстановили регулярные рейсы
01 января 2025, 23:51

Фото: iStock/Sitikka

В аэропорту Калуги (Грабцево) в 22:30 мск сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации в своем Telegram-канале. Эти меры были введены для обеспечения безопасности полетов.
За время действия ограничений один самолет, направлявшийся в Калугу, был вынужден приземлиться на запасном аэродроме во Внуково. Других инцидентов или задержек не зафиксировано.

Ранее временные ограничения на полеты гражданских судов вводились и в ряде других аэропортов. По информации представителя Росавиации Артема Кореняко, такие меры коснулись аэропортов Пензы, Саранска, Саратова и Ульяновска. Ограничения были введены вечером 1 января, начиная с 20:36 мск.

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В РФ вступил в силу закон о создании игорной зоны в Ялте
01 января 2025, 22:57

Фото: iStock/ nazarovsergey

На территории пассажирского терминала морского порта Ялты в Крыму начинает функционировать игорная зона. Подобные изменения внесли в федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», документ опубликовали на портале правовой информации.
Изменения вступили в силу 1 января 2025 года.

Игорная зона, которую создали в 2019 году в Крыму, располагалась под Ялтой у посёлка Кацивели, но туристический поток в данной местности был маленьким, из-за чего границы игорной зоны пересмотрели. При этом законодательство России не допускало изменения границ таких зон раньше чем через 10 лет от их создания.

Исходя из изменений, было принято решение перенести игорную зону в Ялтинский порт. Предполагается, что это поможет динамичному развитию Ялты путём формирования благоприятного инвестклимата в сфере туризма, обеспечит развитие региона в общем, рост уровня жизни людей, а ещё увеличит налоговые поступления в бюджет Крыма.

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