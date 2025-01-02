В Роскачестве привели перечень не подлежащих возврату товаров

Фото: istockphoto/aaalll
Россиянам привели перечень невозвратных товаров, пишет РИА Новости, ссылаясь на специалистов Роскачества. В частности, к таковым относятся: продукты, бытовая техника и электроника, парфюм, предметы личной гигиены, белье, чулки, носки, а также животные, растения, автомобили, ювелирные изделия с драгоценными камнями, книги, мебель и мотовелотовары.
Исключением из правила является брак. Причем в некоторых случаях экспертиза должна подтвердить, что поломка не является последствием неправильного обращения с товаром со стороны покупателя. Что касается всего остального, вернуть товар в магазин можно в период от 14 до 30 дней (в зависимости от товарной категории) при наличии чека и упаковки. Сам товар должен быть в неиспользованном виде.
В случае с маркетплейсами все гораздо проще — интернет-продавец обязан предоставить клиенту все данные о товаре. Вернуть покупку можно в срок от недели до трех месяцев (если информация о сроке и порядке возврата не предоставлена в письменном виде при доставке). Причем данное правило работает в том числе и с невозвратными товарами. Покупатель может потребовать деньги или обмен.
Читайте также:
Стало известно о новом законе в России
Со 2 января в Москве изменилась стоимость проезда на городском транспорте
Раскрыли новую схему мошенничества через приложения ЖКХ
«Для возврата необходимо обратиться в магазин, где была совершена покупка. Работа с возвратом может отличаться в зависимости от магазина, поэтому лучше заранее ознакомиться с их политикой», — добавили в Роскачестве.
В случае с маркетплейсами все гораздо проще — интернет-продавец обязан предоставить клиенту все данные о товаре. Вернуть покупку можно в срок от недели до трех месяцев (если информация о сроке и порядке возврата не предоставлена в письменном виде при доставке). Причем данное правило работает в том числе и с невозвратными товарами. Покупатель может потребовать деньги или обмен.
Читайте также:
Стало известно о новом законе в России
Со 2 января в Москве изменилась стоимость проезда на городском транспорте
Раскрыли новую схему мошенничества через приложения ЖКХ
Никита Кротов