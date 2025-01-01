В РФ вступил в силу закон о создании игорной зоны в Ялте

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На территории пассажирского терминала морского порта Ялты в Крыму начинает функционировать игорная зона. Подобные изменения внесли в федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», документ опубликовали на портале правовой информации.
Изменения вступили в силу 1 января 2025 года.
Игорная зона, которую создали в 2019 году в Крыму, располагалась под Ялтой у посёлка Кацивели, но туристический поток в данной местности был маленьким, из-за чего границы игорной зоны пересмотрели. При этом законодательство России не допускало изменения границ таких зон раньше чем через 10 лет от их создания.
Исходя из изменений, было принято решение перенести игорную зону в Ялтинский порт. Предполагается, что это поможет динамичному развитию Ялты путём формирования благоприятного инвестклимата в сфере туризма, обеспечит развитие региона в общем, рост уровня жизни людей, а ещё увеличит налоговые поступления в бюджет Крыма.
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Игорная зона, которую создали в 2019 году в Крыму, располагалась под Ялтой у посёлка Кацивели, но туристический поток в данной местности был маленьким, из-за чего границы игорной зоны пересмотрели. При этом законодательство России не допускало изменения границ таких зон раньше чем через 10 лет от их создания.
Исходя из изменений, было принято решение перенести игорную зону в Ялтинский порт. Предполагается, что это поможет динамичному развитию Ялты путём формирования благоприятного инвестклимата в сфере туризма, обеспечит развитие региона в общем, рост уровня жизни людей, а ещё увеличит налоговые поступления в бюджет Крыма.
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Ольга Енгалычева