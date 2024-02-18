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Сразу несколько высокопоставленных западных чиновников и политиков приняли участие в вечеринке под названием «Ночь свободы» под неофициальным девизом Prost gegen Putin! («Выпьем против Путина!»).
Среди посетителей мероприятия также были замечены бывший министр иностранных дел США Джон Керри, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер и премьер-министр Баварии Маркус Зедер, а также представители бизнеса и военных структур. Гостей вечеринки угощали гамбургерами, картофелем фри и баварским пивом.
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