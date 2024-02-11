Захарова: Посмотрев интервью Путина, Шольц и Сунак ослушались приказа США

Фото: сайт Кремля
Канцлер Германии Олаф Шольц, а следом за ним британский премьер-министр Риши Сунак, посмотрев интервью Владимира Путина, в один голос назвали его «смехотворным». Высказывания западных политиков прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В разговоре с корреспондентом издания «Комсомольская правда» она отметила, что и немец, и британец, говоря об интервью российского лидера, использовали одинаковые выражения. Возможно, потому, что за последнее время одинаково привыкли плясать под американскую дудку.
Что касается Сунака, то всё, сказанное о Шольце, можно отнести и к нему, продолжила спикер МИД РФ. В последние годы все премьер-министры в Великобритании были абсолютно безвольными. Эти политики никогда не выполняли волю своего народа и не были самостоятельными, а послушно выполняли волю Вашингтона, заключила Захарова.
Читайте также:
Захарова рассказала об истерике Белого дома после интервью Путина
Британский премьер Сунак вслед за Шольцем оскорбительно отозвался об интервью Путина
Песков предположил, как Запад воспримет историческую часть интервью Путина
«Шольц ослушался приказа США не смотреть интервью. Может быть, если он будет чаще нарушать инструкции Белого дома, он сумеет вывести страну из кризиса», — сказала российский дипломат.
Читайте также:
Захарова рассказала об истерике Белого дома после интервью Путина
Британский премьер Сунак вслед за Шольцем оскорбительно отозвался об интервью Путина
Песков предположил, как Запад воспримет историческую часть интервью Путина
Александр Бойцов