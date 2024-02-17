Шольц не допустил выдвижения фон дер Ляйен на пост генсека НАТО

Фото: РИА Новости/Стрингер
Канцлер Германии Олаф Шольц не допустил выдвижения главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен кандидатом на пост генсека НАТО. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag.
Отмечается, что в конце прошлого года госсекретарь США Энтони Блинкен предложил американскому президенту Джо Байдену выдвинуть кандидатуру фон дер Ляйен. После этого Байден обратился к Шольцу.
В итоге канцлер Германии выступил категорически против того, чтобы фон дер Ляйен заняла пост генсека НАТО.
По данным издания, фаворитом на это место является исполняющий обязанности премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Его поддержка постепенно растёт.
Окончательное решение будет принято до выборов в Европарламент, которые состоятся в июне.
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В итоге канцлер Германии выступил категорически против того, чтобы фон дер Ляйен заняла пост генсека НАТО.
Окончательное решение будет принято до выборов в Европарламент, которые состоятся в июне.
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Анастасия Чинкова