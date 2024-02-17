Шольц ужаснулся последствиям победы Путина на Украине

Фото: РИА Новости/Стрингер
Победа президента России Владимира Путина в украинском конфликте приведёт к серьёзным последствиям для Евросоюза. Об этом в соцсети Х заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
По его словам, эти последствия обойдутся Евросоюзу дороже, чем вся оказанная помощь Украине.
Этим заявлением Шольц попытался оправдать финансовые сложности, которые возникли из-за поддержки Киева.
Под постом канцлера появилось много комментариев от жителей ЕС, которые призывали немедленно завершить конфликт. Они писали, что последствия от действий политиков ЕС уже сильно сказываются на простом населении, они становятся обременительными.
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Этим заявлением Шольц попытался оправдать финансовые сложности, которые возникли из-за поддержки Киева.
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Анастасия Чинкова