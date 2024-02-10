Фото: РИА Новости/прресс-служба МИД Турции/Максим Дурнев
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что европейским странам надлежит многократно увеличить производство вооружений. По его мнению, это необходимо для эффективного противостояния Москве, конфликт с которой может затянуться на десятилетия.
Конечно, Столтенберг не обошёл своим вниманием Украину. Он назвал накачивание киевского режима деньгами и оружием «лучшей защитой», равно как и наращивание военного потенциала альянса, по его мнению, является кратчайшим путём к миру. Такое противоречие в словах руководителя блока становится вполне объяснимым, если учесть то, сколько раз он в своём интервью употребил слово «контракт», имея ввиду компании, производящие вооружения.
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