Столтенберг назвал украинский конфликт войной на истощение

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Украинский конфликт превращается в войну на истощение. Такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг в Давосе. Его слова передает агентство Блумберг.
«Этот конфликт сейчас становится войной на истощение. Это значит, что теперь нужно не только развертывать новые системы, но и думать о том, чтобы было достаточно боеприпасов, достаточно запчастей», - заявил Столтенберг.
Он также вынужден был признать, что армия России активно наступает по многим направлениям на Украине. По его словам, ситуация на поле боя крайне сложная. Россия в настоящее время активно наступает на многих направлениях, и, конечно, большое наступление, которое украинцы провели прошлым летом, не дало ожидаемых результатов, на которые все надеялись. При этом он добавил, что никогда не стоит недооценивать Россию.
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