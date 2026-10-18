В Румынии нашли двух истощенных украинцев

18 октября 2026, 22:17

В Румынии спасатели обнаружили двух истощенных украинцев через пять дней

Фото: istockphoto/Xantana

Горные спасатели вывели и передали пограничной полиции двух крайне истощенных граждан Украины, которые провели в пути пять дней. Об этом в воскресенье сообщила уездная горноспасательная служба Salvamont.





Это уже вторая подобная операция на вершине Поп-Иван менее чем за месяц. Всего в укрытии, установленном при участии МВД Румынии, спасли трех человек.





«Горные спасатели пришли на помощь двум гражданам Украины, которые находились в пути пять дней. Они добрались до горного убежища в состоянии крайнего физического истощения и сообщили, что не могут идти дальше. Операция завершилась передачей двух украинцев пограничной полиции в Валя-Вишеулуй», — заявили в службе Salvamont уезда Марамуреш.