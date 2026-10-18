В Румынии нашли двух истощенных украинцев
В Румынии спасатели обнаружили двух истощенных украинцев через пять дней
Горные спасатели вывели и передали пограничной полиции двух крайне истощенных граждан Украины, которые провели в пути пять дней. Об этом в воскресенье сообщила уездная горноспасательная служба Salvamont.
Это уже вторая подобная операция на вершине Поп-Иван менее чем за месяц. Всего в укрытии, установленном при участии МВД Румынии, спасли трех человек.
«Горные спасатели пришли на помощь двум гражданам Украины, которые находились в пути пять дней. Они добрались до горного убежища в состоянии крайнего физического истощения и сообщили, что не могут идти дальше. Операция завершилась передачей двух украинцев пограничной полиции в Валя-Вишеулуй», — заявили в службе Salvamont уезда Марамуреш.По данным ведомства, украинцы вышли к высокогорному укрытию «Приют надежды» на вершине Поп-Иван и позвонили по экстренному номеру 112. Спасатели сообщили им код доступа в убежище для безопасной ночевки, а утром выдвинулись навстречу мужчинам, координируя их спуск по телефону. Спасенным дали горячий чай и еду, а одному из них наложили эластичный бинт на левое колено, однако от госпитализации он отказался.
В первом полугодии 2026 года на северном участке румынской границы задержали около 2,5 тысячи нелегально прибывших украинцев, а в горах Марамуреша в ходе 22 операций спасли 38 человек, свидетельствуют данные статистики пограничной полиции в Сигету-Мармацией. С февраля 2022 года в горах спасли более 430 граждан Украины.