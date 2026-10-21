Юрист объяснил, какие выплаты положены при задержке расчёта после увольнения
Работодатель должен выплатить сотруднику все причитающиеся суммы в день увольнения. Если в этот день человек не работал, расчёт необходимо произвести не позднее следующего дня после предъявления требования о выплате. За нарушение сроков работодателю грозят штраф, проценты за задержку и компенсация морального вреда.
Об этом RT рассказал руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин. По его словам, за невыплату или неполную выплату в установленный срок индивидуальному предпринимателю грозит штраф от 1 тыс. до 5 тыс. рублей, а организации — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Такая ответственность предусмотрена частью 6 статьи 5.27 КоАП РФ.
Кроме того, работодатель обязан выплатить компенсацию за каждый день задержки. Как пояснил Южалин, согласно статье 236 Трудового кодекса РФ, её размер составляет не менее 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.
Работник также вправе потребовать компенсацию морального вреда. Если договориться с работодателем о её размере не получится, сумму определит суд, заключил юрист.
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