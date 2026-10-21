Юрист объяснил, какие выплаты положены при задержке расчёта после увольнения

21 октября 2026, 10:18

Юрист Южалин: за задержку расчета при увольнении компании грозит крупный штраф

Фото: istockphoto / Professor25

Работодатель должен выплатить сотруднику все причитающиеся суммы в день увольнения. Если в этот день человек не работал, расчёт необходимо произвести не позднее следующего дня после предъявления требования о выплате. За нарушение сроков работодателю грозят штраф, проценты за задержку и компенсация морального вреда.