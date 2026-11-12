Стоматолог объяснил, почему у людей меняется прикус
Зубы не остаются на месте всю жизнь — прикус может меняться после 40 лет из-за естественного износа и смещения зубов. Об этом рассказал врач-ортодонт, спикер конгресса ORTHONEXT VI by EUROKAPPA Рауль Мора.
По его словам, которые приводит Lenta.ru, положение зубов меняется на протяжении всей жизни. С возрастом постепенно стираются поверхности, которыми соседние зубы соприкасаются друг с другом. Чтобы компенсировать износ и сохранить плотный контакт, зубной ряд начинает смещаться к середине. При этом передние резцы разворачиваются и накладываются друг на друга — обычно это заметнее на нижней челюсти.
Однако не всякое изменение стоит объяснять возрастом. Если промежуток между зубами вырос быстро, изменился их наклон или появилась подвижность, специалист советует проверить состояние удерживающих зубы тканей. Среди причин таких сдвигов он назвал пародонтит — воспаление, разрушающее ткани и поддерживающую кость вокруг зуба. В результате опора слабеет, а зубы расходятся в стороны.
Другой фактор — утрата зубов: после удаления жевательного зуба соседние меняют положение, а зуб на противоположной челюсти, лишившийся контакта с ним, постепенно выдвигается в освободившееся пространство, заключил доктор.
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