Стоматолог объяснил, почему у людей меняется прикус

12 ноября 2026, 16:27

Ортодонт Мора: прикус меняется всю жизнь из-за стирания зубов

Фото: iStock/Marina Demeshko

Зубы не остаются на месте всю жизнь — прикус может меняться после 40 лет из-за естественного износа и смещения зубов. Об этом рассказал врач-ортодонт, спикер конгресса ORTHONEXT VI by EUROKAPPA Рауль Мора.