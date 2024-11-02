Стоматолог озвучил 5 правил, которые нужно соблюсти перед началом лечения зубов

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«Дентофобия» — это боязнь стоматологического лечения. Пациенты, страдающие дентофобией, часто обращаются к стоматологу только в крайних случаях при острой зубной боли или воспалении. Сегодня боязнь перед стоматологом различной степени испытывает не менее одной трети населения мира, то есть практически каждый третий.
Стоматолог, ортодонт Константин Крылов в беседе с «Радио 1» объяснил, что есть два понятия стоматологического лечения: симптоматическое — направленное конкретно на зуб и лечение кариозного процесса как такого.
Он назвал выделил несколько пунктов, которые обязательно нужно сделать перед визитом к стоматологу.
Далее, как сказал Крылов, стоматолог должен оценить здоровье пациента и разработать индивидуальную схему профилактики.
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«Задача стоматолога, чтобы у человека кариес после одного лечения больше не появлялся. Чтобы дальше была только профилактика», — сообщил эксперт.
Он назвал выделил несколько пунктов, которые обязательно нужно сделать перед визитом к стоматологу.
- Собрать все анализы за последний год: кариес – симптом того, что происходит в внутри нашего организма.
- Вспомнить, у каких врачей вы наблюдаетесь, и какой есть диагноз и лечение.
- Вспомнить, есть ли аллергические реакции: некоторые препараты могут потенциально вызывать аллергию.
- Исключить алкоголь за 2-3 дня до приема: он повышает давление и нарушает свертываемость крови.
- Для детей нужны выписки от ЛОР-врачей: дыхание напрямую связано с челюстно-лицевой областью и прикусом.
Далее, как сказал Крылов, стоматолог должен оценить здоровье пациента и разработать индивидуальную схему профилактики.
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Анастасия Бондарева