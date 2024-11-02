Диетолог Березников раскрыл страшную опасность проглатывания жвачки

Заведующий кафедрой диетологии Университета РОСБИОТЕХ Алексей Березников заявил, что систематическое проглатывание жевательной резинки может привести к аппендициту.
«Если проглотить жвачку один раз случайно, никакой опасности в этом нет — она выйдет естественным путём, но, если это делать регулярно, можно заработать аппендицит. Проблемы с аппендиксом создают жвачки, косточки, семечки. При закупорке просвета аппендикса и жевательная резинка может стать причиной воспаления», — пояснил в беседе с RT Березников.
А спортивный нутрициолог Оксана Николенко предупредила об опасности чрезмерного употребления свежевыжатых соков, которое может привести к сахарному диабету.
«В отличие от фрукта в соке содержатся только сахара в жидкой форме. Мы выпили сок, на него поднялся уровень глюкозы, который всасывается сразу, потом среагировала поджелудочная железа, подняла инсулин, но остаток фруктозы отправился на переработку в печень, а при ее избытке печень запасает жир. При регулярном употреблении большого количества соков повышаются риски сахарного диабета II типа, может развиться неалкогольная жировая болезнь печени», – прокомментировала в беседе с АГН «Москва» Николенко.
Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух заявляла, что одним из самых полезных видов гарнира являются овощи, приготовленные на пару или запеченные в духовке.
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Мелисса Тимофеева